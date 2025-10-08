Charlie Hunnam difende la storia di Ed Gein nella terza stagione di Monster

Charlie Hunnam, protagonista di Monster: La storia di Ed Gein, difende la controversa rappresentazione di Ed Gein nella serie. La serie antologica poliziesca di Ryan Murphy ha debuttato con una stagione incentrata su Jeffrey Dahmer, prima che Monster – stagione 2 raccontasse una versione romanzata dei crimini dei fratelli Menendez. Monster – stagione 3 è stata pubblicata su Netflix il 3 ottobre e ha diviso critici e fan. Come il resto del franchise, molto è stato fatto per sensazionalizzare e glorificare i crimini di Gein, ma, più specificamente, la stagione ha attirato critiche per la sua narrazione tortuosa e la violenza esplicita. 🔗 Leggi su Cinefilos.it