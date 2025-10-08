Charli XCX appare in studio al lavoro sul nuovo album | Suona fresco e diverso

8 ott 2025

Charli XCX sta lavorando al prossimo album, sul quali nei mesi scorsi aveva dichiarato “potrebbe essere un flop” per via del cambio di direzione stilistica dopo Brat. Il sesto lavoro in studio della cantautrice di Cambridge ha ottenuto un grande successo in Europa (in Italia è arrivata la certificazione di disco d’oro, così come in diversi Paesi del Vecchio Continente ed in Australia) e Canada dove ha conquistato il disco di platino. L’album ha conquistato due Grammy Awards 2025, come Miglior Album Dance Elettronico e Miglior Design Packaging, ed ottenuto una nomination nella categoria Miglior Album Dell’Anno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

