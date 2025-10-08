Charles Leclerc a un bivio tra cuore e razionalità Il suo manager non giura fedeltà eterna alla Ferrari
“L’amore è eterno finché dura ” recitava il titolo di un film di Carlo Verdone del 2004. Una frase forse un po’ cinica, certo, ma che sembra rispecchiare la situazione di questo momento tra Charles Leclerc e la Ferrari. Il pilota monegasco, in rosso dal 2019, si è sempre detto innamorato del Cavallino Rampante e della sua storia e che, ovviamente, vorrebbe vincere un titolo iridato con questa scuderia. La dura realtà, tuttavia, sta ponendo il pilota nativo di Monte Carlo davanti ad un bivio. Proseguire in questa tormentata “storia d’amore” oppure decidere di mettere da parte il cuore e pensare alla propria carriera? Seguire le proprie ambizioni? I pensieri non mancano nella testa di Charles. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: charles - leclerc
F1, Charles Leclerc: “Non ho percepito differenze nell’aerodinamica con la nuova sospensione. Pioggia? Fatichiamo tanto”
F1, Charles Leclerc salva la Ferrari nelle qualifiche Sprint a Spa. Lewis Hamilton si gira
F1, Charles Leclerc: “Ok gli aggiornamenti, ma il divario con le McLaren è enorme”
CONFRONTO IMPRESSIONANTE I problemi ai freni in casa Ferrari non hanno colpito solo Lewis Hamilton, che ha dovuto alzare di colpo il piede negli ultimi due giri, ma anche Charles Leclerc. Durante tutta la gara, il monegasco ha dovuto fare un ampio Li - facebook.com Vai su Facebook
Charles Leclerc ha sempre difeso tutti ed è sempre stato l'unica luce che splendeva in un team sempre più allo sbando. Sarebbe potuto andare via già dopo questo gesto. Passo e chiudo #Ferrari - X Vai su X
Charles Leclerc a un bivio tra cuore e razionalità. Il suo manager non giura fedeltà eterna alla Ferrari - "L'amore è eterno finché dura" recitava il titolo di un film di Carlo Verdone del 2004. Secondo oasport.it
Leclerc-Ferrari, annuncio bomba in diretta: addio dopo 7 anni - Il duro verdetto arriva in diretta Nell’ultimo Gp di Spagna è arrivato un sussulto da parte di Charles ... Si legge su diregiovani.it