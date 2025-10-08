“L’amore è eterno finché dura ” recitava il titolo di un film di Carlo Verdone del 2004. Una frase forse un po’ cinica, certo, ma che sembra rispecchiare la situazione di questo momento tra Charles Leclerc e la Ferrari. Il pilota monegasco, in rosso dal 2019, si è sempre detto innamorato del Cavallino Rampante e della sua storia e che, ovviamente, vorrebbe vincere un titolo iridato con questa scuderia. La dura realtà, tuttavia, sta ponendo il pilota nativo di Monte Carlo davanti ad un bivio. Proseguire in questa tormentata “storia d’amore” oppure decidere di mettere da parte il cuore e pensare alla propria carriera? Seguire le proprie ambizioni? I pensieri non mancano nella testa di Charles. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Charles Leclerc a un bivio tra cuore e razionalità. Il suo manager non giura fedeltà eterna alla Ferrari