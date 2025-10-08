Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: La Women’s Champions League è in corso, con l’Arsenal che punta a difendere il titolo, il Barcellona a caccia della sesta finale consecutiva e il Chelsea che spera di alzare il trofeo per la prima volta. La presenza del Manchester United segna la seconda stagione consecutiva con tre squadre della Super League femminile nella competizione. Questa stagione promette scontri emozionanti, stelle emergenti e potenziali sconvolgimenti, ma chi sono i 10 favoriti per vincere la competizione? Potrebbe piacerti Le favorite della Champions League femminile: 10. Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Champions League femminile: 10 favorite in classifica