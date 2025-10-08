ChainOn vince gara Regione Veneto per piattaforma partnership Esg tra pubblico e privato
(Adnkronos) – ChainOn, il digital marketplace internazionale che opera nel mercato delle sponsorizzazioni, allarga il suo mercato al settore pubblico aggiudicandosi la gara europea indetta dalla Regione Veneto per la realizzazione, il lancio e la gestione della piattaforma digitale prevista dalla legge regionale 102024 e finalizzata all’incontro e alla gestione di partnership tra enti locali . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
