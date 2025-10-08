' Chagall testimone del suo tempo' a Palazzo Diamanti uno dei più importanti maestri del Novecento

Ferraratoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da sabato 11 ottobre e fino a domenica 8 febbraio 2026, a Palazzo dei Diamanti arriva Marc Chagall, uno dei più importanti e amati maestri dell’arte del Novecento con la mostra 'Chagall, testimone del suo tempo' organizzata dalla Fondazione Ferrara Arte e Arthemisia, a cura di Paul Schneiter e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: chagall - testimone

'Chagall, testimone del suo tempo', a Palazzo Diamanti uno dei più importanti e amati maestri del novecento

chagall testimone suo tempoMarc Chagall a Ferrara - Inaugurerà l’11 ottobre, al palazzo dei Diamanti di Ferrara, ‘Chagall, testimone del suo tempo’, retrospettiva dedicata a uno degli artisti più amati del Novecento. Secondo ilrestodelcarlino.it

Chagall, tempo e testimonianza. Focus sull’artista - 30, alla sala Rossetti di palazzo dei Diamanti, Francesca Villanti, curatrice della mostra insieme a Paul Schneiter, presenterà la rassegna ‘ Chagall, testimone del suo tempo ’ in esclusi ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Chagall Testimone Suo Tempo