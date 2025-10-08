L'attore dimostra ancora una volta il suo talento nella serie sportiva targata Disney+, ma dice: "Non sono bravo in niente, sono solo uno che lavora sodo". Movieplayer.it lo ha incontrato su Zoom. Accolto da un lungo applauso, Glen Powell sfoggia un sorriso capace di illuminare mezza Los Angeles. L'appuntamento (virtuale) con l'attore è per il tardo pomeriggio, collegato via Zoom dalla Melrose Room dell'1 Hotel West Hollywood. Powell, dopo Hit Man di Linklater e Tutti tranne te in coppia con Sydney Sweeny, dimostra - di nuovo - la sua bravura in Chad Powers, serie Disney+ in cui interpreta Russ Holiday, un ex giocatore di football, arrogante e narcisio, finito in malora. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Chad Powers e le maschere di Glen Powell: "Basta un reel per giudicare una persona. Il set? Come una squadra"