Cgil Landini rilancia la patrimoniale

Imolaoggi.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cgil di Maurizio Landini non molla la presa e, in attesa di incontrare venerdì il governo sulla Manovra, rilancia la manifestazione già annunciata per il 25 ottobre a Roma, avanzando, tra le altre proposte, una “patrimoniale” per i redditi sopra i 2 milioni di euro. “È possibile introdurre un contributo di solidarietà dalle grandi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

cgil landini rilancia la patrimoniale

© Imolaoggi.it - Cgil, Landini rilancia la patrimoniale

In questa notizia si parla di: cgil - landini

Cgil, Landini incontra i familiari di Satnam Singh

Fumarola abbatte Landini: "Non prendo lezioni da chi ha firmato accordi da zero virgola". Scontro aperto Cgil-Cisl

Cgil, doppi incarichi: lascia l'uomo di Maurizio Landini

cgil landini rilancia patrimonialeLandini rilancia la tassa patrimoniale per i super ricchi: chi la pagherebbe e quanti soldi porterebbe - Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ha lanciato l'idea di una tassa patrimoniale per chi possiede più di due milioni di euro: un'imposta ... Come scrive fanpage.it

cgil landini rilancia patrimonialeLandini rilancia l’idea di una patrimoniale e attacca Meloni - Il segraterio della Cgil Landini rilancia l’idea di una patrimoniale e attacca la premier Meloni prima dell'incontro a Palazzo Chigi. Riporta lettera43.it

Cerca Video su questo argomento: Cgil Landini Rilancia Patrimoniale