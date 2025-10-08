Cestini ' stracolmi' durante il concerto di Ligabue alla Reggia | Comune sanziona Sieco
Cestini “stracolmi di rifiuti” durante il concerto di Ligabue a Caserta. Il Comune sanziona la ditta che si occupa della gestione dei rifiuti in città.Nel corso della manifestazione dello scorso 6 settembre, gli ispettori ambientali hanno effettuato un sopralluogo all’area nei pressi di piazza. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: cestini - stracolmi
"A Messina2 i cestini per la raccolta delle deiezioni canine stracolmi: non li svuotano da tre mesi"
Degrado nei parchi urbani: "Cestini stracolmi, spazzatura sparsa ovunque"
Cestini dei farmaci scaduti stracolmi: la denuncia dei residenti
In quelle domeniche d’agosto le Fiat 127 dei nostri padri erano cariche di sedie, tavolini e cestini di vimini stracolmi di cibo: teglie di pasta al forno, cotolette, piselli, patate, broccoli di rapa (tenuti in congelatore e scongelati per l’occorrenza), salsiccia fritta e l’im - facebook.com Vai su Facebook
Tra problemi e inciviltà. Cestini di rifiuti stracolmi: "Il servizio non funziona" - Cestini stracolmi di rifiuti e sacchetti per giorni in centro a Monza e nei quartieri. Riporta ilgiorno.it