Cestini ' stracolmi' durante il concerto di Ligabue alla Reggia | Comune sanziona Sieco

Casertanews.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cestinistracolmi di rifiuti” durante il concerto di Ligabue a Caserta. Il Comune sanziona la ditta che si occupa della gestione dei rifiuti in città.Nel corso della manifestazione dello scorso 6 settembre, gli ispettori ambientali hanno effettuato un sopralluogo all’area nei pressi di piazza. 🔗 Leggi su Casertanews.it

