Cesena che sofferenza al Manuzzi Mai così male negli ultimi 10 anni
Occorre sfogliare gli almanacchi per trovare una carestia di vittorie interne più lunga di quella attuale. Contando il ko di sabato nel derby contro la Reggiana, e andando a ritroso nel tempo, sono passati cinque mesi tondi dall’ultimo hurrà all’Orogel Manuzzi, ovvero quello contro il Palermo nello scorso campionato. A sabato, ben 153 giorni da quando Calò e Saric hanno segnato ai rosanero, permettendo al Cesena di vincere l’ultima partita fra le mura amiche: era il 4 maggio, e il Cavalluccio ha battuto i siciliani per 2-1 (di Pierozzi il gol della bandiera). Guardando alla prossima partita interna, quella di martedì 28 ottobre con la Carrarese, saranno passati addirittura 177 giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
