Cesena 2005 2 punti nella prima uscita Debutto al top sul campo di Baricella | 48-60

Parte nel migliore dei modi la nuova stagione in Divisione Regionale 1 della Cesena Basket 2005 che espugna 48-60 (11-14, 24-23, 33-44) il campo di Baricella e incassa i primi 2 punti alla sua prima uscita, come non succedeva dal 10 ottobre del 2021 (anche allora arrivò una vittoria in trasferta, in quel caso a Russi). La stagione del rinnovamento offre una nuova versione della squadra affidata alla collaudatissima coppia Vandelli-Paganelli, con una pericolosità offensiva forse meno eclatante rispetto al recente passato, ma con una solidità di tutto il collettivo che ha meravigliato e sorpreso per l’eccellente organizzazione difensiva e la coesione del gruppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

