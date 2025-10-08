Certificati medici potranno essere rilasciati anche a distanza è nella nuova legge sulle semplificazioni
Approvata al senato la Legge semplificazioni. Tra le novità i medici potranno certificare l’assenza per malattia dei dipendenti pubblici anche senza visita in presenza. È una modifica che interviene su una norma finora molto rigida, che imponeva accertamenti clinici diretti per evitare sanzioni pesanti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
