Cerno e il vero obiettivo dell' Albanese | Perché devono cacciarla
Dopo Soumahoro e Ilaria Salis c'è un altro personaggio che distrugge la credibilità della sinistra italiana: Francesca Albanese, la relatrice Onu per i territori palestinesi. Il direttore Tommaso Cerno smaschera il vero obiettivo di chi sgrida chi parla degli ebrei e ritiene che il 7 ottobre sia una festa. “Questa signora fa propaganda ai nazisti di oggi, ai terroristi di oggi, ad Hamas - dice Cerno - Proprio quelli che hanno distrutto la Palestina e il popolo palestinese. Chi dice Palestina libera deve cacciare l'Albanese a gambe levate dal luogo dove si trova”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
