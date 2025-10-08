Elly Schlein, segretaria del Pd, ha definito «L'Italia migliore» quella scesa in piazza per manifestare pro Gaza. Al Tg4, condotto da Stefania Cavallaro, è stata sviscerata la protesta degli studenti della Statale di Milano che, occupando l'ateneo, hanno esposto un cartello con la scritta «Sbirri morti a 3 euro». Interpellato al Tg4 dalla conduttrice Stefania Cavallaro, il direttore del Tempo Tommaso Cerno ha così risposto: «Intanto non chiamiamoli studenti, ché sono quattro scappati di casa, se ce ne sono 4 o 5 che studiano qualcosa è già un miracolo». E precisa: «Questi sono gente della sinistra estrema che si traveste da studenti e va all'università a fare casino». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cerno contro l'ipocrisia della sinistra: "Schlein vive su Marte. Questa è l'Italia peggiore"