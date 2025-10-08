Arezzo, 8 ottobre 2025 – Sabato 11 ottobre, al Palazzo del Podestà, si terrà la cerimonia di premiazione della IV edizione de l Premio Letterario “Città di Montevarchi”, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione culturale “Giglio Blu di Firenze”. Un appuntamento di grande rilievo per la cultura montevarchina, che anche quest’anno ha registrato oltre 200 partecipanti, provenienti non solo da tutta Italia, ma anche da Svizzera, Francia e Belgio. La sezione “Narrativa Over 25” ha ottenuto il maggior numero di adesioni, con 74 testi presentati. Da segnalare la forte crescita della sezione “Poesia Under 25”, che ha visto la partecipazione di ben 40 giovani autori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cerimonia di premiazione del premio letterario “Città di Montevarchi”