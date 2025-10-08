Basketball meets skincare. Se ti avessero detto che la prossima power couple del 2025 sarebbe stata CeraVe x NBA, probabilmente non ci avresti creduto. E invece eccoci qui: il brand di skincare più amato dai dermatologi e la lega di basket più seguita al mondo si uniscono per una partnership che cambia il gioco — letteralmente. CeraVe x NBA: il match più inaspettato (e perfetto) della stagione. L’annuncio ufficiale è arrivato da New York: CeraVe diventa lo Skincare e Haircare Partner ufficiale della NBA. Tradotto: la skincare scende in campo. L’obiettivo? Portare la cultura della cura della pelle dentro (e fuori) il campo da basket, con una serie di campagne, eventi e contenuti che dureranno per tutta la stagione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - CeraVe x NBA è quella collaborazione skincare che non ci aspettavamo