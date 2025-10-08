Centrodestra patto al fotofinish per le Regionali | Veneto a Lega Salvini apre su Lombardia

Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini Dopo mesi di stallo, smentite, riunioni annullate e schermaglie al vetriolo tra alleati, il centrodestra ha finalmente chiuso la partita dei candidati presidenti in vista del secondo turno delle elezioni regionali, in programma il 23 e 24 novembre. A due settimane dalla scadenza per la presentazione delle liste, il patto è stato siglato a margine di un incontro tecnico sulla manovra economica, suggellando un compromesso faticosamente raggiunto tra le tre forze di maggioranza: Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. In Veneto, dove si prevede una vittoria quasi certa per la coalizione, la Lega ottiene il via libera a candidare il proprio vice segretario, Alberto Stefani, nome fin dall’inizio sponsorizzato da Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Centrodestra, patto al fotofinish per le Regionali: Veneto a Lega, Salvini apre su Lombardia

In questa notizia si parla di: centrodestra - patto

Regionali, il centrodestra cerca il patto del Resort: vertice di fine agosto in Puglia per disegnare la geografia delle candidature

Lo scontro in Forza Italia, il patto Schifani-Lombardo e la videochiamata di Tajani: cosa sta accadendo nel centrodestra

"Vertenza Basilicata", @pierolacorazza: patto sociale e politico Bardi mostri capacità di governo dei processi. Centrodestra scollato dalla realtà. La Basilicata ha risorse necessarie ma paga lo squilibrio tra il dare e l’avere perché manca la visione https://consig - X Vai su X

"Vertenza Basilicata", Piero Lacorazza: patto sociale e politico Il Capogruppo del Pd: Pronti a dare il nostro contributo ma Bardi mostri capacità di governo dei processi. Centrodestra scollato dalla realtà. La Basilicata ha risorse necessarie ma paga lo squilibrio - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni Regionali 2025, chi sono i candidati/ Patto Pd-M5s Toscana: caos Puglia-Calabria. Cdx verso vertice - Chi sono i candidati e dove si vota alle Elezioni Regionali 2025: il punto su Centrodestra e campo largo, i casi spinodi in Campania, Puglia e Calabria La lunga rincorsa verso le Elezioni Regionali ... Si legge su ilsussidiario.net

Sondaggi politici 2025: Meloni +7% sul Pd, AVS 7,5% tallona FI/ Regionali, 3-3 fra Centrodestra e campo largo - I sondaggi politici di YouTrend tra intenzioni di voto nazionali e elezioni Regionali 2025: la "parità" tra le coalizioni, ma Meloni resta a +7% sul Pd I NUOVI SONDAGGI POLITICI YOUTREND DOPO L’ESTATE ... Secondo ilsussidiario.net