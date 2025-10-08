Centrodestra intesa su Cirielli Lobuono e Stefani Lombardia a chi ha più voti

Il centrodestra completa il puzzle per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Edmondo Cirielli (FdI) sarà il candidato in Campania, Luigi Lobuono, civico vicino a Forza Italia, correrà in Puglia e il leghista Alberto Stefani in Veneto. L'intesa è stata raggiunta in occasione del vertice di coalizione con i leader, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, riuniti a Palazzo Chigi prima del Consiglio dei ministri. "A margine della riunione sulla legge di bilancio che si è tenuta oggi pomeriggio, i leader del centrodestra si sono confrontati sulle candidature per la prossima tornata delle elezioni regionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

