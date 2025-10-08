Centrocampo Inter Chivu ritrova abbondanza a centrocampo | Sucic e Diouf spingono per una maglia da titolare

Inter News 24 Centrocampo Inter, tante le carte in mano a Chivu: i dubbi del tecnico sulla formazione da schierare nelle prossime partite. Il centrocampo dell’ Inter si è arricchito di nuove soluzioni con gli arrivi di Petar Sucic e Andy Diouf, ma per Cristian Chivu le gerarchie restano chiare. Come riportato da Sportmediaset, anche nella nuova era post-Inzaghi la mediana nerazzurra continua a poggiare sui suoi tre pilastri: Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan: la “santa trinità” di Chivu. Nel quadriennio precedente, targato Simone Inzaghi, il trio di centrocampo ha rappresentato il cuore pulsante del progetto nerazzurro, combinando tecnica, corsa e intelligenza tattica. 🔗 Leggi su Internews24.com

