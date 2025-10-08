Centro storico edificio evacuato per rischio crollo | due donne lasciano le loro case

Operazione di messa in sicurezza questa mattina nel centro storico di Agrigento. La protezione civile comunale, insieme al Nucleo polizia urbana della polizia locale e con l’ausilio dei vigili del fuoco, ha dato esecuzione all’ordinanza contingibile e urgente firmata dal sindaco per lo sgombero. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

