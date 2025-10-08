Centro storico edificio evacuato per rischio crollo | due donne lasciano le loro case
Operazione di messa in sicurezza questa mattina nel centro storico di Agrigento. La protezione civile comunale, insieme al Nucleo polizia urbana della polizia locale e con l’ausilio dei vigili del fuoco, ha dato esecuzione all’ordinanza contingibile e urgente firmata dal sindaco per lo sgombero. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: centro - storico
Sospetto via vai e segnalazioni dei cittadini: arrestato pusher nel centro storico
Centro storico “orfano” di verde? Contrordine in piazza Cordusio: nella nuova piazza arrivano le aiuole
Chiuso negozio storico Photohouse, la rassegnazione: “Lavorare in centro non ripaga”
Telesveva. . Andria, smantellata rete familiare di spaccio nel centro storico: sei arresti, usavano anche pusher minorenni #puglia #bat #andria #droga #carabinieri #spaccio #cronaca - facebook.com Vai su Facebook
Avanzano i Patrioti in tutta Europa! Il nostro amico @AndrejBabis, alleato della Lega in Ue, vince le elezioni in Repubblica Ceca, sbaraglia le sinistre (ai minimi storici!) e si prepara a guidare un governo che metterà al centro il contrasto all’immigrazione cland - X Vai su X
Panico a Palazzo Perticari a Pesaro, scatta l’allarme antincendio - E’ successo intorno alle 12 nel cuore del centro storico: si sono attivati automaticamente il sistema di paratie e i gas inerti. msn.com scrive
Incendio in centro storico di Roma, evacuate diverse abitazioni - Roma, 25 ottobre 2023 – Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato nel pomeriggio in un edificio storico situato nel cuore della città. Come scrive notizie.it