Centri di salute attese e disagi | La Direzione regionale intervenga
Lunghe attese, disagi, mobili fatiscenti e chiusura del Cup di Madonna che sta creando disagi ai cittadini. Il capogruppo di Fare Perugia con Romizi–Forza Italia, Augusto Peltristo, ha inviato una nota alla Direzione sanitaria regionale per segnalare numerose criticità riscontrate nei distretti sanitari del Perugino. A San Sisto, "nonostante la professionalità e la dedizione di tutto il personale sanitario e degli infermieri in particolare – scrive –, emergono gravi problematiche legate alle strutture e agli strumenti a disposizione". Secondo il consigliere gli utenti hanno denunciato la presenza di lettini da visita malmessi negli ambulatori dedicati a medicazioni e prelievi e di poltrone inadeguate che rendono complesso il lavoro degli operatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
