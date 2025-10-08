Centrale del Latte | Un anno di novità e sfide A Martorano torna la Festa del Latte
18 anni di Festa del Latte e 66 dall'inizio della produzione della cooperativa cesenate. Per la Centrale del Latte, l'appuntamento in programma domenica 12 ottobre è un'opportunità per ristabilire il contatto con la città ma è anche un'occasione per fare un punto sullo ‘stato di salute’ della. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Ippica, terza semifinale del Superfrustino. Tqq Premio Centrale del Latte di Cesena
La Centrale del Latte di Cesena dona 4mila euro per la Pet Therapy della Pediatria del Bufalini
I nuovi prodotti senza lattosio, fiore all'occhiello per la Centrale del latte di Brescia che ha presentato la nuova campagna di comunicazione. Più salutari burro, mascarpone e panna - facebook.com Vai su Facebook
Centrale del Latte d'Italia, Intesa alza target price e conferma Buy - Intesa Sanpaolo ha incrementato a 6,0 euro per azione (dai precedenti 5,7 euro) il target price su Centrale del Latte d'Italia, terzo ... Come scrive teleborsa.it
Centrale del latte di Rieti, festa per i settant’anni - «Magari ne uso solo due anziché tre, ma come mozzarella compro quella della Centrale del latte, i miei figli la riconoscono anche quando la metto nella lasagna». Scrive ilmessaggero.it