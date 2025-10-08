Centrale 118 e Vigili del Fuoco insieme per una giornata di formazione congiunta

Una giornata di addestramento congiunto dedicata alla gestione delle emergenze Nbcr (Nucleare, biologico, chimico e radiologico) ha visto ieri impegnati il personale del 118 di Arezzo e i Vigili del Fuoco, nell’ambito di un’iniziativa promossa dalla Asl Toscana sud est.L’attività si è sviluppata. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

