Ascolti TV | Martedì 7 Ottobre 2025. Montalbano in replica supera i 3 milioni (20.3%), Buongiorno Mamma chiude al 16.2%

Ascolti TV | Martedì 7 Ottobre 2025. Montalbano in replica supera i 3 milioni (20.3%), Buongiorno Mamma chiude al 16.2%

Nella serata di ieri, martedì 7 ottobre 2025, su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha in... ► davidemaggio.it

Alla scoperta di Lucera, Capitale della Cultura 2025: viaggio nella terra dove storia e leggenda si intrecciano

Alla scoperta di Lucera, Capitale della Cultura 2025: viaggio nella terra dove storia e leggenda si intrecciano

Chissà che aspetto magnifico doveva avere quando il suo skyline era solcato da minareti e cupole di... ► ilfattoquotidiano.it

Ferrara si tinge di nero con

Ferrara si tinge di nero con 'Noctis Domini', un weekend all'insegna del gotico

Sabato 18 e domenica 19 ottobre, piazza Trento e Trieste e il centro storico di Ferrara torneranno... ► ferraratoday.it

Giornate FAI d'Autunno 2025, dal Viminale al Criptoportico: ecco i luoghi più insoliti e curiosi da vedere l'11 e il 12 ottobre – LA GUIDA

Giornate FAI d’Autunno 2025, dal Viminale al Criptoportico: ecco i luoghi più insoliti e curiosi da vedere l’11 e il 12 ottobre – LA GUIDA

Con 13 edizioni alle spalle, il Fondo per l'Ambiente Italiano (Fai) ormai dalla sua non ha più solo... ► ilfattoquotidiano.it

Quando la cura incontra la cultura: due giorni di confronto sulla medicina transculturale

Quando la cura incontra la cultura: due giorni di confronto sulla medicina transculturale

Un confronto aperto tra medicina, cultura e società. È il tema del convegno "La medicina transcult... ► agrigentonotizie.it

TO BE Hyperverse, il nuovo viaggio olfattivo di Police

TO BE Hyperverse, il nuovo viaggio olfattivo di Police

Police firma TO BE Hyperverse, una coppia di fragranze – per lui e per lei – pensata per chi ama va... ► sbircialanotizia.it

7 ottobre, piazze opposte: Bologna bloccata, Torino sfila

7 ottobre, piazze opposte: Bologna bloccata, Torino sfila

Nelle sere del 7 ottobre, i centri storici di Bologna e Torino hanno respirato un clima denso di em... ► sbircialanotizia.it

Dopo sette anni, Mora & Bronski tornano con Underdogs Vol. 1

Dopo sette anni, Mora & Bronski tornano con Underdogs Vol. 1

Dopo sette anni di silenzio discografico, il duo emiliano Mora & Bronski riaccende i riflettori... ► sbircialanotizia.it

Marilena Negri sgozzata mentre porta a spasso il cane: chieste nuove indagini sui dna di "Uomo 1" e "Uomo 2"

Marilena Negri sgozzata mentre porta a spasso il cane: chieste nuove indagini sui dna di "Uomo 1" e "Uomo 2"

Un delitto brutale e immotivato, rimasto ancora irrisolto dopo otto anni di indagini. Un giallo an... ► today.it

Pronostico Cipro Bosnia: pronto l'allungo in vetta

Pronostico Cipro Bosnia: pronto l’allungo in vetta

Cipro-Bosnia è una partita valida per la sesta giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vede... ► ilveggente.it

Debutto MACSE: obiettivi centrati, ma il mercato va a due velocità

Debutto MACSE: obiettivi centrati, ma il mercato va a due velocità

La prima assegnazione del MACSE del 30 settembre 2025 è stata salutata come una svolta: oltre 10 GW... ► sbircialanotizia.it

Il rilascio degli ostaggi, la tregua, il ritiro dell'Idf: a che punto sono i negoziati per Gaza

Il rilascio degli ostaggi, la tregua, il ritiro dell’Idf: a che punto sono i negoziati per Gaza

Al terzo giorno dei negoziati egiziani per la tregua a Gaza, sulla base del piano di Donald Trump, ... ► ilfattoquotidiano.it

Infortunio Thuram, altro che Roma! Il rientro può slittare: secondo Tuttosport è questa la data del ritorno in campo

Infortunio Thuram, altro che Roma! Il rientro può slittare: secondo Tuttosport è questa la data del ritorno in campo

di Redazione Inter News 24Infortunio Thuram, niente Roma! Il rientro dell'attaccante francese può sl... ► internews24.com

CM.com – Rabiot esclude la Juventus dalla corsa Scudetto: "Le manca l'alchimia, ha meno qualità di Inter e Napoli"

CM.com – Rabiot esclude la Juventus dalla corsa Scudetto: “Le manca l’alchimia, ha meno qualità di Inter e Napoli”

2025-10-08 07:34:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Andrea Distaso08 ot... ► justcalcio.com

Catania, arrestato 35enne: aveva in auto chili di marijuana e 10mila euro in contanti

Catania, arrestato 35enne: aveva in auto chili di marijuana e 10mila euro in contanti

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione straordinaria contro lo spaccio Nel pomeriggio, i Carabi... ► dayitalianews.com

Macron Lecornu, ore contate sul destino del governo francese

Macron Lecornu, ore contate sul destino del governo francese

Ancora qualche ora e la Francia capirà, forse, il suo destino. Scadono infatti stasera le 48 ore di... ► iltempo.it

Discretion, Nicole Kidman in una nuova serie di Paramount+

Discretion, Nicole Kidman in una nuova serie di Paramount+

Nonostante non abbia mai abbandonato il cinema, Nicole Kidman è ormai diventata un volto televisivo... ► davidemaggio.it

Tiro a segno, brillano i colori ravennati ai campionati italiani di Roma: quattro ori e due bronzi

Tiro a segno, brillano i colori ravennati ai campionati italiani di Roma: quattro ori e due bronzi

Ancora una volta grandi soddisfazioni per la sezione ravennate del Tiro a Segno. La nutrita squadr... ► ravennatoday.it

Gattini avvelenati nel centro di Teggiano: arriva la denuncia di una cittadina

Gattini avvelenati nel centro di Teggiano: arriva la denuncia di una cittadina

"Denuncio pubblicamente, con grande dolore e sdegno, un atto di estrema crudeltà nel quartiere in ... ► salernotoday.it

Ascolti TV | Lunedì 6 Ottobre 2025. Blanca si conferma al 23.8%, GF crolla al 15.5%

Ascolti TV | Lunedì 6 Ottobre 2025. Blanca si conferma al 23.8%, GF crolla al 15.5%

Nella serata di ieri, lunedì 6 ottobre 2025, su Rai1 Blanca 3 ha interessato 3.829.000 spettatori p... ► davidemaggio.it

Tiro a volo, Mondiali 2025: i favoriti dello skeet maschile. Hancock sopra tutti, chance per Rossetti?

Tiro a volo, Mondiali 2025: i favoriti dello skeet maschile. Hancock sopra tutti, chance per Rossetti?

Manca sempre meno. Ancora pochi giorni e si alzerà finalmente il sipario sui Campionati Mondiali 20... ► oasport.it

Freeze: Elia, Rispo e l'onnipresente Paolantoni tra i concorrenti di stasera

Freeze: Elia, Rispo e l’onnipresente Paolantoni tra i concorrenti di stasera

Quarto appuntamento questa sera, martedì 7 ottobre, alle 21.20 su Rai 2 con Freeze – Chi Sta Fermo ... ► davidemaggio.it

Trovati due smartphone nelle celle del reparto giudiziario

Trovati due smartphone nelle celle del reparto giudiziario

Nella mattinata di ieri, 7 ottobre 2025, il personale di polizia penitenziaria ha condotto una per... ► bolognatoday.it

Scuola nega iscrizione a bimbo disabile: "Non possiamo gestirlo"

Scuola nega iscrizione a bimbo disabile: “Non possiamo gestirlo”

Tempo di lettura: 2 minutiNon possiamo riaccogliere suo figlio perché la scuola non sarebbe in gra... ► anteprima24.it

Donald Trump schiera la Guardia nazionale a Chicago: l'Illinois gli fa causa e va allo scontro

Donald Trump schiera la Guardia nazionale a Chicago: l’Illinois gli fa causa e va allo scontro

È scontro tra l'amministrazione Trump e l'Illinois. Nelle scorse ore, alcuni membri della Guardia n... ► panorama.it

Stadio Arechi, il Consiglio di Stato respinge il ricorso: via libera ai lavori

Stadio Arechi, il Consiglio di Stato respinge il ricorso: via libera ai lavori

I giudici della quinta sezione del Consiglio di Stato hanno respinto il ricorso della ditta Matarr... ► salernotoday.it

Calcio a Cinque Forlì, l

Calcio a Cinque Forlì, l'Under 19 pronta al via: cresce l’investimento sui giovani e sul territorio

La stagione sportiva 2025/2026 del calcio a cinque Forlì è alle porte e si apre con importanti nov... ► forlitoday.it

L'emozione delle prime discese dicembrine al Tenne Lodges & Chalets di Racines (BZ)

L’emozione delle prime discese dicembrine al Tenne Lodges & Chalets di Racines (BZ)

Per gli amanti della neve che non vedono l'ora di archiviare l'estate e preparare gli sci, l'inverno... ► periodicodaily.com

In Onda, "una triste trasmissione televisiva, una trappola". Lo dice Francesca Albanese

In Onda, “una triste trasmissione televisiva, una trappola”. Lo dice Francesca Albanese

Continua il caso Francesca Albanese–In Onda. Dopo l'improvviso abbandono del talk domenica sera, la... ► davidemaggio.it

Il principe William ha raccontato in tv quali sono gli sport e gli hobby preferiti di George, Charlotte e Louis

Il principe William ha raccontato in tv quali sono gli sport e gli hobby preferiti di George, Charlotte e Louis

Sono troppo piccoli per parlare ai media. Per questo, ciò che sappiamo di George, 12 anni, Charlott... ► amica.it

Giornate Pediatriche Casertane: intelligenza artificiale e ultime novità nella cura delle patologie del bambino

Giornate Pediatriche Casertane: intelligenza artificiale e ultime novità nella cura delle patologie del bambino

Tempo di lettura: 2 minutiI percorsi diagnostici e terapeutici di ultima generazione nel trattamen... ► anteprima24.it

Travaglio a La7: "Il nuovo antisemitismo ha un responsabile e si chiama Netanyahu"

Travaglio a La7: “Il nuovo antisemitismo ha un responsabile e si chiama Netanyahu”

"L'antisemitismo è un fenomeno purtroppo antico che si è sempre nutrito di leggende nere, fake news... ► ilfattoquotidiano.it

È Sempre Cartabianca, la Flotilla e il piano di pace al centro della nuova puntata

È Sempre Cartabianca, la Flotilla e il piano di pace al centro della nuova puntata

Bianca Berlinguer torna questa sera, martedì 7 ottobre, in prima serata su Rete 4 con un nuovo appu... ► davidemaggio.it

Crosetto operato a Roma: l'intervento al Fatebenefratelli

Crosetto operato a Roma: l’intervento al Fatebenefratelli

Guido Crosetto è stato operato questa mattina all'ospedale Fatebenefratelli di Roma. Lo ha fatto sa... ► lapresse.it

Asd Vera: alti e bassi per l

Asd Vera: alti e bassi per l'inizio della stagione

Piccole atlete, grandi emozioni: quattro giovani ginnaste della Asd Vera brillano su tutti e quatt... ► sondriotoday.it

Edizioni BD annuncia Scegli la tua avventura – Classic Collection di E. Packard, R.A. Montgomery, D. Terman

Edizioni BD annuncia Scegli la tua avventura – Classic Collection di E. Packard, R.A. Montgomery, D. Terman

Alla fine degli anni '70 si è affacciata sul mondo dell'intrattenimento per i più piccoli una nuova... ► nerdpool.it

Stellantis, nuove nomine nel Leadership Team. Cappellano guida L'Europa

Stellantis, nuove nomine nel Leadership Team. Cappellano guida L’Europa

AMSTERDAM (ITALPRESS) – Forte dello slancio positivo registrato negli ultimi mesi e in vista della... ► ildenaro.it

Scontro frontale sulla Statale 196 nel Cagliaritano, uno morto e tre feriti gravi

Scontro frontale sulla Statale 196 nel Cagliaritano, uno morto e tre feriti gravi

(Adnkronos) – È di un morto e tre feriti gravi il bilancio di uno scontro frontale avvenuto poco pri... ► periodicodaily.com

"La torre di Babele", Carofiglio contro Giorgia Meloni: "Parole disgustose"

“La torre di Babele”, Carofiglio contro Giorgia Meloni: “Parole disgustose”

News tv. Carofiglio, insulti a Giorgia Meloni: "Parole disgustose" – Non è servito molto perch... ► tvzap.it

Mugello, escursionista salvato dai Vigili del Fuoco in

Mugello, escursionista salvato dai Vigili del Fuoco in 'visione notturna': le immagini

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, con le squadre dei distaccamenti di Barberino del Mugell... ► lapresse.it

Interventi mirati tra confine e città: la questura di Como accompagna alla frontiera 8 stranieri irregolari

Interventi mirati tra confine e città: la questura di Como accompagna alla frontiera 8 stranieri irregolari

La polizia di Stato di Como, nell'ambito delle attività contro l'immigrazione clandestina negli ul... ► quicomo.it

Cros

Crosetto operato al colon: “È in buone condizioni”

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato sottoposto lunedì 8 ottobre a un intervento chirurgi... ► imolaoggi.it

Il ministro Crosetto operato: asportate tre neoplasie al colon

Il ministro Crosetto operato: asportate tre neoplasie al colon

Il ministro della Difesa Guido Crosetto si è sottoposto a un intervento chirurgico per l’asportazio... ► ilfattoquotidiano.it

Maceratese, via Konè e Marsilii. Ora c’è il posto per un attaccante

Maceratese, via Konè e Marsilii. Ora c’è il posto per un attaccante

Due attaccanti delle Maceratese hanno fatto le valigie: Mamadou Alfred Koné si è già accasato all’I... ► sport.quotidiano.net

diMartedì, Landini e Fornero da Floris

diMartedì, Landini e Fornero da Floris

Giovanni Floris torna questa sera, martedì 7 ottobre, con una nuova puntata di diMartedì, il progra... ► davidemaggio.it

No, Giulia De Lellis non ha partorito

No, Giulia De Lellis non ha partorito

Nella giornata di ieri, martedì 7 ottobre, erano infatti circolate diverse voci sul suo presunto pa... ► metropolitanmagazine

Nas Parma, controlli in farmacia: rilevate irregolarità igienico sanitarie

Nas Parma, controlli in farmacia: rilevate irregolarità igienico sanitarie

I Carabinieri del N.A.S. di Parma hanno recentemente eseguito un’ispezione igienico-sanitaria pres... ► parmatoday.it

DAZN sta chiedendo 500 euro agli utenti già multati per pirateria. La lettera

DAZN sta chiedendo 500 euro agli utenti già multati per pirateria. La lettera

Stanno arrivando agli utenti già multati per pirateria le lettere di DAZN dove viene chiesta una co... ► dday.it

Ponticelli, al via lo sportello Info infanzia per orientare le famiglie

Ponticelli, al via lo sportello Info infanzia per orientare le famiglie

Nasce a Ponticelli lo sportello Info-infanzia con lo scopo di orientare le famiglie con bambini, gen... ► 2anews.it

La crisi di Telestense torna sui banchi della politica, Pd: "Comune lavori per il rilancio"

La crisi di Telestense torna sui banchi della politica, Pd: "Comune lavori per il rilancio"

La crisi di Telestense torna sui banchi della politica. A prendere in mano la questione – dopo l’i... ► ferraratoday.it

Spotify annuncia l’intregrazione con ChatGPT: playlist automatiche, consigli musicali e scoperte personalizzate

Spotify annuncia l’intregrazione con ChatGPT: playlist automatiche, consigli musicali e scoperte personalizzate

Spotify sbarca su ChatGPT: l’IA può ora creare playlist, suggerire musica e scoprire nuovi brani. ... ► tuttoandroid.net

Bossetti, il legale risponde a Lovati: "Scopavano come scimmie? Parole ignobili"

Bossetti, il legale risponde a Lovati: "Scopavano come scimmie? Parole ignobili"

Salvagni inferocito con l'avvocato di Sempio: "Fango su Yara Gambirasio, una ragazzina che non si pu... ► affaritaliani.it

Iling Junior Juve, che sorpresa: fa visita ai bianconeri a Birmingham in vista della seconda giornata della Premier League International Cup – FOTO

Iling Junior Juve, che sorpresa: fa visita ai bianconeri a Birmingham in vista della seconda giornata della Premier League International Cup – FOTO

di Redazione JuventusNews24Iling Junior Juve: l’ex bianconero, oggi all’Aston Villa, ha salutato la ... ► juventusnews24.com

Mirra Andreeva sbaglia una volée e crolla in lacrime in campo: la pressione è insostenibile

Mirra Andreeva sbaglia una volée e crolla in lacrime in campo: la pressione è insostenibile

Mirra Andreeva è scoppiata a piangere più volte durante il match perso contro Laura Siegemund a Wuh... ► fanpage.it

Manovra, Bankitalia vuole le coperture: “Evitare misure spot”

Manovra, Bankitalia vuole le coperture: “Evitare misure spot”

Ma Palazzo Koch brinda ai numeri dello spread: "In due anni calato di 100 punti" The post Manovra, ... ► lidentita.it

Calciomercato Inter, possibile addio di Pio Esposito? L’attaccante è tra i preferiti di una big di Serie A

Calciomercato Inter, possibile addio di Pio Esposito? L’attaccante è tra i preferiti di una big di Serie A

di Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, secondo Il Messaggero c’è una big di Serie A su Franc... ► internews24.com

Tanto peggio, tanto meglio

Tanto peggio, tanto meglio

A volte serve prendere lezioni dall'avversario. Leggete cosa scriveva nel 1985 Piergiorgio Bellocchi... ► ilgiornale.it

Il ministro Crosetto operato d

Il ministro Crosetto operato d'urgenza a Roma: ecco come sta

Intervento chirurgico per il ministro della Difesa Guido Crosetto, che questa mattina è stato opera... ► ilgiornale.it

Giornate FAI, un weekend per esplorare la riserva di Sassoguidano

Giornate FAI, un weekend per esplorare la riserva di Sassoguidano

Situata nella media valle del Panaro, nel comune modenese di Pavullo nel Frignano, una balza rocci... ► modenatoday.it

Gen V 2×06 recensione no spoiler: un ritorno dal passato

Gen V 2×06 recensione no spoiler: un ritorno dal passato

Dopo l’introspezione psicologica del quinto episodio, Gen V torna a muovere le sue pedine sulla sca... ► nerdpool.it

Tubeless, camera d’aria o mousse: che cosa cambia su strada e in fuoristrada

Tubeless, camera d’aria o mousse: che cosa cambia su strada e in fuoristrada

Una guida alla scelta tra tubeless e camera d’aria: differenze tecniche, pro e contro, effetti su gu... ► gazzetta.it

Radici artigiane, visione tecnologica: le molle come leva per un’impresa storica

Radici artigiane, visione tecnologica: le molle come leva per un’impresa storica

Le molle sono componenti essenziali che spesso restano invisibili, ma garantiscono il funzionamento... ► quifinanza.it