Censimento Istat al via con tre rilevazioni online e anche in presenza | coinvolte circa quattromila famiglie a Verona

Veronasera.it | 8 ott 2025

È iniziato il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2025 condotto dall’Istat, che coinvolge 2.533 Comuni italiani e circa un milione e mezzo di famiglie e individui. Anche il Comune di Verona partecipa all’indagine con tre diverse rilevazioni campionarie previste dall’Istat. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: censimento - istat

