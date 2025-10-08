Censimento Istat al via con tre rilevazioni online e anche in presenza | coinvolte circa quattromila famiglie a Verona
È iniziato il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2025 condotto dall'Istat, che coinvolge 2.533 Comuni italiani e circa un milione e mezzo di famiglie e individui. Anche il Comune di Verona partecipa all'indagine con tre diverse rilevazioni campionarie previste dall'Istat.
