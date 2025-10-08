Cellule ' natural killer' per combattere il cancro
AGI - Una nuova generazione di cellule immunitarie ingegnerizzate potrebbe rivoluzionare la lotta contro il cancro. Si tratta delle cellule CAR-NK ("natural killer"), progettate da un team del Mit e della Harvard Medical School, capaci di eludere il sistema immunitario del paziente e di attaccare con maggiore precisione le cellule tumorali. "Questo ci consente di progettare in un'unica fase cellule CAR-NK in grado di evitare il rigetto da parte delle cellule T dell'ospite e di altre cellule immunitarie. Inoltre, uccidono le cellule tumorali in modo più efficace e sono più sicure", spiega Jianzhu Chen, professore di biologia al Mit e autore senior dello studio pubblicato su 'Nature Communications'. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: cellule - natural
Prova la lozione Miglio Plus di Dr. Taffi! Formulata con cellule staminali vegetali e miglio, offre numerosi benefici per contrastare la caduta dei capelli. Attivi Naturali: Le cellule staminali vegetali favoriscono la rigenerazione del cuoio capelluto, mentre il - facebook.com Vai su Facebook
Tumori, le cellule killer "invisibili" che distruggono il cancro: la svolta in una nuova terapia - Un esercito di guerrieri immunitari addestrati per distruggere il cancro, nascondendosi dai nostri stessi sistemi di difesa. Secondo msn.com
Colon-retto, nuovo alleato per combattere le metastasi: l’effetto sinergico tra macrofagi e cellule “natural killer” - Uno studio condotto dalla Sapienza Università di Roma ha identificato un meccanismo naturale che potrebbe rafforzare la risposta immunitaria contro le metastasi del tumore al colon- Come scrive ilmessaggero.it