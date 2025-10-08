’Celesti voci’ a Palazzo Ducale

L’incantevole Salone delle Guardie del Palazzo Ducale di Sassuolo torna ad aprirsi alle ’Grandezze & Meraviglie’ della musica antica. Stasera alle 20.30 il Festival musicale Estense presenterà il concerto ’Celesti voci’ che accosterà due giganti, Claudio Monteverdi con l’antifona ’Audi Coelum’ dal ’Vespro della Beata Vergine’ e Domenico Scarlatti con il suo ’Stabat Mater’ per dieci voci. L’esecuzione è affidata all’ensemble vocale e strumentale Dulcedo, diretto da Anna Panozzo, con la preparazione vocale di Lia Serafini. Monteverdi, all’alba del Seicento, con il Vespro attinse alla classicità liturgica per creare una scrittura solenne e meditativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Celesti voci’ a Palazzo Ducale

In questa notizia si parla di: celesti - voci

