Ceferin sbatte la porta in faccia a Super Champions o Superlega | Mai a tornei per sole 12 squadre

8 ott 2025

Aleksander Ceferin ha ribadito il proprio no alla sola idea di tornare a parlare di SuperLega o Super Champions: "L'unico valore duraturo deriva solo dall'unità. Il calcio è un posto dove apparteniamo tutti non solo 12 club esclusivi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

