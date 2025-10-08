Il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, che da anni lavora al fianco dell’associazione dei club europei presieduta da Nasser Al Khelaifi, è intervenuto all’assemblea dell’ Eca che si sta svolgendo a Roma L’intervento di Ceferin. « Abbiamo superato crisi senza precedenti, sfidando le tradizioni diventando più forti che mai. Abbiamo superato guerre, epidemie e stravolgimenti economici, ma il calcio europeo è uscito forte e somiglia allo spirito dei gladiatori. Noi mostriamo quel coraggio quando abbiamo deciso di riformare le competizioni per club, un’audacia ricompensata perché ha generato valore fuori e dentro il campo ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ceferin: «L’Uefa non organizzerà mai una competizione per 12 club»