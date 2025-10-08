Ceferin elogia il nuovo format della Champions League | Prima si sapeva chi si sarebbe qualificato già a dicembre adesso è imprevedibile Tutti vogliono il cambiamento ma nessuno vuole attuarlo

Ceferin elogia il nuovo format della Champions League: tutte le dichiarazioni del presidente della UEFA. Un cambiamento coraggioso, una scommessa vinta. Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha promosso a pieni voti il nuovo format della Champions League, sottolineando come il sistema a girone unico abbia portato quell’imprevedibilità e quella competitività che mancavano alla fase iniziale del torneo. Intervenuto durante l’assemblea dell’EFC (l’ex ECA), il numero uno del calcio europeo ha rivendicato con orgoglio la bontà di una riforma inizialmente osteggiata da molti. PAROLE – «Tutti vogliono il cambiamento, ma nessuno vuole attuarlo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

«Prima si sapeva chi si sarebbe qualificato già a dicembre adesso è imprevedibile. Tutti vogliono il cambiamento ma nessuno vuole attuarlo»