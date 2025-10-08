Ceferin chiude definitivamente alla Superlega? Il presidente dell’UEFA annuncia | Non daremo mai il nostro via libera a…

Ceferin, presidente della UEFA, ha chiuso definitivamente alla possibilità di indire la Superlega? Parole che suonano come un monito ai club promotori. Dalla prestigiosa cornice di Roma, dove è in corso l’assemblea generale dell’ECA (rinominata ufficialmente EFC, European Football Clubs), arriva un messaggio forte e chiaro da parte del presidente della UEFA, Aleksander Ceferin. Intervenendo all’evento, che vede riuniti i principali club europei sotto la presidenza di Nasser Al Khelaifi, il numero uno del calcio continentale ha lanciato una nuova, velata frecciata al progetto della Superlega, un’iniziativa che in passato ha visto la Juventus tra i suoi più strenui sostenitori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

