C' è una perdita di gas la casa può esplodere Metta qui l' oro Ma la truffa viene sventata

Ancora un tentativo di truffa. Alcuni giorni fa, una 70enne residente nel Copparese è stata presa di mira da un ignoto malfattore che, con lo stratagemma del fantomatico tecnico del gas, ha tentato di raggirarla per asportare l’oro che teneva in casa. L’anziana si trovava nel giardino della sua. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Il bilancio di Casa Ascoli. Chiusura ancora in perdita ma i conti migliorano. E il futuro fa ben sperare

Chiama l'idraulico per una perdita, si trova in casa due ladri che le rubano i gioielli

Trovato mummificato in casa, il fratello è indagato per occultamento di cadavere: “Incapace di affrontare la perdita”

Capitano e vice in perdita ?, segno positivo per i giovani ? Il commento ai nuovi valori di mercato in casa Inter - facebook.com Vai su Facebook

La perdita della casa, dei propri cari e la vita nei campi per sfollati lasciano ferite profonde. Il supporto psicosociale diventa allora vitale. Leggi l'articolo: https://plan-international.it/storie-di-vita/gaza-il-ruolo-vitale-del-supporto-psicosociale-nella-ripresa-di-ba - X Vai su X

«C'è una perdita, la casa potrebbe esplodere», falso tecnico del gas convince l'80enne a consegnare le chiavi della cassaforte: gioielli e oro spariti - Dopo il raggiro della scorsa settimana nel Sacilese, dove due finti vigili urbani si sono inventati che l'acqua era inquinata, ... Come scrive ilgazzettino.it

Sindacati, 'perdita di gas in acciaieria 2 ex Ilva' - Una perdita di gas si sarebbe verificata questa mattina nell'acciaieria 2 dello stabilimento Acciaierie d'Italia (ex Ilva) di Taranto. Si legge su ansa.it