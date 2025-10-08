C’è un cadavere proprio lì L’orribile scoperta a Roma Trastevere | trovato così in una pozza di sangue

ROMA – Un corpo senza vita è stato trovato nelle prime ore del mattino in viale Trastevere, all’altezza del civico 221. La scoperta choc è avvenuta all’alba, quando un passante ha notato una sagoma riversa sull’asfalto, con il volto rivolto verso il basso. All’inizio, complice l’oscurità, l’uomo ha pensato si trattasse di alcuni sacchi della spazzatura abbandonati. Solo avvicinandosi, ha realizzato che quella figura era in realtà una persona. Ancora incredulo, ha ipotizzato potesse trattarsi di un senzatetto addormentato o di un ubriaco. Ma è stata la presenza del sangue a fugare ogni dubbio: si trattava di un cadavere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

