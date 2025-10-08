CdA Juve il 7 novembre può cambiare tutto o quasi | dalla nomina del nuovo direttore sportivo al ruolo di Tether tutte le possibili novità

CdA Juve, assemblea cruciale in vista: si definirà l’organigramma sportivo e si discuterà della richiesta di Tether di un posto nel board. Una data da cerchiare in rosso sul calendario, un giorno che potrebbe definire la Juventus del futuro. Come riportato da Tuttosport, il prossimo 7 novembre si terrà l’Assemblea degli Azionisti del club bianconero, un appuntamento che si preannuncia tutt’altro che formale. Sul tavolo ci sono due questioni strategiche che andranno a delineare le prossime mosse della società: la scelta del nuovo Direttore Sportivo e il ruolo sempre più ingombrante del socio di minoranza Tether. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - CdA Juve, il 7 novembre può cambiare tutto o quasi: dalla nomina del nuovo direttore sportivo al ruolo di Tether, tutte le possibili novità

