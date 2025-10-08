Cavalli Rolex e una villa di lusso | maxisequestro per imprenditore di Roma legato alla Banda della Magliana

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sequestro da 1,5 milioni di euro per un uomo romano di 41 anni, sospettato di attività illecite e riciclaggio. Dichiarava come un normale imprenditore ma aveva una vita di lusso fra auto, orologi Rolex e cavalli da corsa. Aveva rapporti con narcotrafficanti e con un noto esponente della 'Banda della Magliana'. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cavalli - rolex

Confisca da 1,5 milioni ad un broker romano: villa al Fleming, Rolex e cavalli di razza

cavalli rolex villa lussoCavalli, Rolex e una villa di lusso: maxisequestro per imprenditore di Roma legato alla Banda della Magliana - Sequestro da 1,5 milioni di euro per un uomo romano di 41 anni, sospettato di attività illecite e riciclaggio. Secondo fanpage.it

cavalli rolex villa lussoRoma, sequestrati 1,5 milioni a broker legato alla Banda della Magliana: chi è l'imprenditore 41enne, la casa al Fleming, i cavalli e gli orologi di lusso - Quarantuno anni, un lussuoso appartamento al Fleming, auto a noleggio di alta gamma, abbigliamento e accessori di marca. Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Cavalli Rolex Villa Lusso