Cava del Massetto il progetto di riqualificazione presentato a Pau per ' Interreg'
Tappa a Pau, in Sardegna, per il Comune di Santa Luce, per il secondo appuntamento del meeting internazionale di Interreg Marittimo Italia - Francia 2021 - 2027 VIS.GEMS - Visual GEo Monitoring for Sustainable Tourism, co-finanziato dal programma Interreg Marittimo Italia - Francia 2021 - 2027.
Il recupero della Cava del Massetto: "Per tramandare una grande bellezza" - SANTA LUCELa Cava del Massetto si svela a Carrara, con il suo progetto di riapertura a fini culturali, museali e turistici, al maxi convegno VIS.
Un museo nell'ex cava dell'alabastro. Sì ai finanziamenti per il progetto: "Tramandare una grande bellezza" - SANTA LUCEI fili della storia operaia riemergono dalle nebbie del passato per intersecarsi a un presente scandito dalla volontà di preservare la memoria e restituire un pezzo di un passato che è ...