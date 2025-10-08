Catturare il cielo campionato di mongolfiere sagre e mostre | gli eventi
Ecco gli eventi di oggi, mercoledì 8 ottobre, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI.SPECIALE SAGRE: il calendarioArezzo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: catturare - cielo
L'arte di catturare il cielo, serata con Lorenzo Sestini
L'arte di catturare il cielo, campionato di mongolfiere, sagre e mostre: gli eventi
Sole perfetto. Momento unico. Quel cerchio di luce sul Giant Swing succede una volta l’anno a marzo ed è l’immagine che ferma il tempo a Bangkok. Migliaia di scatti diventano la stessa memoria: occhi al cielo, dita pronte a catturare l’istante. Non è solo un - facebook.com Vai su Facebook
C'è il campionato di mongolfiere da mercoledì 8 a domenica 13 ottobre in Valdichiana - Campionato Open di Mongolfiere Toscana 2025 Da mercoledì 8 ottobre a domenica 12 ottobre è di scena il Campionato Open di Mongolfiere Toscana 2025. Scrive corrierediarezzo.it
Campionato Open di Mongolfiere Toscana 2025 a Castiglion Fiorentino - Da domani a domenica 12 ottobre, per gli appassionati e per chi vuole vivere forti emozioni previsto il volo in mongolfiera vincolato ... Scrive lanazione.it