Catanzaro arrestato per mafia tradito dalla tavola imbandita | le immagini del blitz

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lamezia Terme, hanno arrestato G.V.T., 57enne lametino, a carico del quale era pendente un ordine di carcerazione emesso, a luglio 2025, dalla Procura Generale della Repubblica di Catanzaro, per un cumulo di pene conseguenti a diverse condanne pronunciate a suo carico anche per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione e usura. Il blitz è scattato di domenica, quando i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, dopo giorni di appostamenti, hanno ritenuto che il ricercato avesse raggiunto i propri familiari proprio nella sua abitazione di residenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

