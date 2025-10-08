Catania attende da anni la nomina del Garante dei minori | il nuovo bando e i requisiti dimezzati

Cataniatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Catania si classifica 101esima su 107 province per qualità della vita dei bambini. Qui, uno studente su quattro abbandona gli studi dopo la terza media e la criminalità organizzata recluta minorenni per lo spaccio, sfruttando non più il “legame di sangue”, ma la vulnerabilità sociale. Per. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: catania - attende

Catania attende da anni la nomina del Garante dei minori: il nuovo bando e i requisiti dimezzati - Dalla dispersione scolastica alla criminalità, la provincia etnea ha sempre più bisogno di contrastare le attività violente o devianti. Scrive cataniatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Catania Attende Anni Nomina