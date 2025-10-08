Catania arrestato 35enne | aveva in auto chili di marijuana e 10mila euro in contanti

Operazione straordinaria contro lo spaccio. Nel pomeriggio, i Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, con il supporto delle unità cinofile del Nucleo di Nicolosi, hanno condotto un'operazione straordinaria di controllo del territorio mirata a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella zona sud del capoluogo etneo. Il comportamento sospetto e l'intervento. Durante il servizio, i militari hanno notato un'auto ferma in viale Giovanni da Verrazzano, con a bordo solo il conducente. L'uomo, alla vista della pattuglia, ha cercato di nascondersi abbassandosi sul sedile, un gesto che ha immediatamente destato sospetti.

