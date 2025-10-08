ABBONATI A DAYITALIANEWS Presentazione ufficiale dell’iniziativa “L’Acqua che insegna alla sete”. Giovedì 9 ottobre alle ore 9:30, presso l’ingresso dell’ Istituto comprensivo Pizzigoni-Carducci di via Siena, si terrà la presentazione del progetto “L’Acqua che insegna alla sete”, alla presenza del sindaco Enrico Trantino e dell’ assessore alle politiche scolastiche Andrea Guzzardi. L’iniziativa, promossa dal Comune di Catania in collaborazione con S.T.E.I. Srl, segna un passo importante verso una scuola più sostenibile e attenta alla salute degli studenti. Acqua sicura e aria sanificata per una scuola più sana. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, alla Pizzigoni-Carducci arriva il primo dispositivo per l’erogazione di acqua pura e sicura