Castelli Aperti torna domenica 12 ottobre | le aperture nel novarese

Novaratoday.it | 8 ott 2025

Prosegue la trentesima edizione di Castelli Aperti, il grande circuito che da trent'anni accompagna il pubblico alla scoperta delle dimore storiche, dei borghi fortificati e dei giardini più suggestivi del Piemonte.Domenica 12 ottobre il progetto, sostenuto dalla Regione Piemonte e coordinato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

