Castellaneta celebra l’Obesity Day 2025 | giornata di prevenzione per bambini e famiglie
Tarantini Time Quotidiano In occasione della 25ª edizione della campagna nazionale di sensibilizzazione per la prevenzione dell’obesità e del sovrappeso, promossa dalla Fondazione ADI, l’Ambulatorio di Pediatria dell’ospedale San Pio di Castellaneta, con la responsabile dottoressa Iolanda Chinellato e la dietista Mary Lista, organizza una giornata di attività dedicate alla salute dei più giovani. Il tema di quest’anno, con lo slogan “Obesità pediatrica: Fermiamola prima che cresca!”, pone al centro la prevenzione dell’obesità infantile e adolescenziale, una problematica di fondamentale importanza clinica e sociale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
In questa notizia si parla di: castellaneta - celebra
