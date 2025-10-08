Castellabate | abusi edilizi in località Ariola scatta l' ordine di demolizione

In azione, il Reparto Carabinieri Parco di Castellabate che, ha scoperto abusi edilizi in località Ariola. E' emerso che i lavori in un prefabbricato sono stati realizzati in assenza del nulla osta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, nonostante si trattasse di un’area. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

