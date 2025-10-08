Castellabate | abusi edilizi in località Ariola scatta l' ordine di demolizione

In azione, il Reparto Carabinieri Parco di Castellabate che, ha scoperto abusi edilizi in località Ariola. E' emerso che i lavori in un prefabbricato sono stati realizzati in assenza del nulla osta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, nonostante si trattasse di un’area. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: castellabate - abusi

Nuovo intervento contro l’abusivismo edilizio nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Durante i controlli effettuati dai Carabinieri del Reparto Parco, in località Valle, è emersa la realizzazione di opere abusive su un terreno sottop - facebook.com Vai su Facebook

Angelucci brinda: riapre la clinica degli abusi edilizi - Dopo quattordici anni di chiusura e sentenze che ne hanno sancito l’“insanabilità edilizia”, la clinica San Raffaele di Velletri sarebbe pronta a riaprire. Lo riporta ilfattoquotidiano.it