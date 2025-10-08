Castel Volturno 2 capannoni trasformati in discariche | una denuncia

I due capannoni a Castel Volturno erano stati trasformati in un deposito abusivo di rifiuti speciali: denunciato il legale rappresentante, un uomo di 76 anni originario di Napoli. Un deposito abusivo di rifiuti speciali accatastati all’interno di due capannoni è stato scoperto e sequestrato a Castel Volturno (Caserta) dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, . 🔗 Leggi su 2anews.it

