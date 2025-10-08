Castel San Giorgio abbraccia la quinta edizione della Run for Manuel
Tempo di lettura: 2 minuti In aula consiliare la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione della “Run for Manuel”, la manifestazione podistica che da anni unisce sport, amicizia e memoria. All’incontro erano presenti rappresentanti delle istituzioni e del mondo dell’atletica: il consigliere regionale Rino Di Leo, il presidente provinciale Luigi Pastore, il consigliere provinciale Matteo Di Stasio, i presidenti delle società Ruggero Gatto (Atletica Salerno) e Giovanni Mattiello (Nocera Runners Folgore). Durante l’evento è stata presentata la medaglia ufficiale, ideata dall’ing. Giuseppe Sarno, simbolo di partecipazione e speranza, donata al sindaco Paola Lanzara e idealmente alla comunità di Castel San Giorgio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: castel - giorgio
Non si ferma al posto di blocco e oppone resistenza: fermato dai carabinieri a Castel San Giorgio
Castel San Giorgio, bomba al Comune: cinque indagati dalla Dda
A Castel San Giorgio torna la Festa della Cipolla: il programma della quarta edizione
#Incendio in #appartamento a Castel Giorgio #Allarme #carabinieri #CastelGiorgio #cucina #Orvieto #vigilidelfuoco - facebook.com Vai su Facebook
Cadavere ritrovato a Castel San Giorgio, si indaga per chiarire le cause del decesso di Timea Iorio - Timea Iorio, classe 74, originaria di Cava de’ Tirreni, residente a Roccapiemonte, è stata ritrovata senza vita ... Riporta ilmattino.it
Castel San Giorgio, bomba al Comune. La sindaca: «Pronta ad alzare la voce, vincerà lo Stato» - «Possono piegare una donna ma non piegheranno mai una Istituzione perché lo Stato vince sempre». Come scrive ilmattino.it