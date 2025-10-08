castel san giorgio abbraccia la quinta edizione della run for manuel

Tempo di lettura: 2 minuti In aula consiliare la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione della “Run for Manuel”, la manifestazione podistica che da anni unisce sport, amicizia e memoria. All’incontro erano presenti rappresentanti delle istituzioni e del mondo dell’atletica: il consigliere regionale Rino Di Leo, il presidente provinciale Luigi Pastore, il consigliere provinciale Matteo Di Stasio, i presidenti delle società Ruggero Gatto (Atletica Salerno) e Giovanni Mattiello (Nocera Runners Folgore). Durante l’evento è stata presentata la medaglia ufficiale, ideata dall’ing. Giuseppe Sarno, simbolo di partecipazione e speranza, donata al sindaco Paola Lanzara e idealmente alla comunità di Castel San Giorgio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

