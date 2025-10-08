Castagnata 2025 ad Apparizione con Fiera dello Sbarazzo street food ed escursione

Genovatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest'anno la Pro Loco di Apparizione e la S.M.S. del quartiere organizzano l'ormai tradizionale Castagnata.Il programma della giornata prevede già dalla mattina la Fiera dello Sbarazzo, la presenza di truck dedicati allo street food, dolci di Carolina.Alle 15:00 prenderà il via la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: castagnata - apparizione

castagnata 2025 apparizione fieraCastagnata 2025 ad Apparizione con Fiera dello Sbarazzo, street food ed escursione - Il programma della giornata prevede già dalla mattina la Fiera dello Sbarazzo, la ... Segnala genovatoday.it

castagnata 2025 apparizione fieraCervasca, fervono i preparativi per la grande Castagnata 2025 - Dal 10 al 12 ottobre tre giorni di festa tra gastronomia, musica, fiera espositiva e oltre 100 espositori. targatocn.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Castagnata 2025 Apparizione Fiera