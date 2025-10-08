L’ex attaccante è tornato a parlare degli azzurri e del tecnico leccese: come sempre, Fantantonio ha stupito tutti con le sue parole Procede a gonfie vele il cammino del Napoli. Dopo sei giornate di campionato, il club campione d’Italia in carica può già vantare un bottino di tutto rispetto ed il primo posto in classifica. Grazie alla sessione estiva del calciomercato, la rosa a disposizione di Antonio Conte è pronta per affrontare al meglio la stagione. Antonio Cassano, da sempre molto attento alle dinamiche che interessano il calcio italiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il Napoli e un protagonista azzurro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Cassano senza dubbi: “Nel Napoli c’è un assoluto fuoriclasse. Vi svelo di chi parlo”