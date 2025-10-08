cassa integrazione e naspi in aumento

Crescono le erogazioni della cassa integrazione e Naspi, che testimoniano purtroppo la crisi dei settori tradizionali dell’economia marchigiana. Ma nuove sfide attendono l’ Inps. Sono alcuni dei temi al centro dell’incontro che si svolgerà martedì alle 10 nella biblioteca Mozzi Borgetti, dove sarà presentato il rendiconto sociale. "L’incontro mira a fornire una panoramica dettagliata delle attività e dell’impatto dell’istituto sul territorio – ha spiegato il direttore provinciale Marco Mancini –. Il rendiconto contiene un insieme di dati sulle prestazioni erogate dall’Inps, è doveroso rendere il conto alla cittadinanza delle attività svolte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

