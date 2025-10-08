Caso Venezila Fenice | sciopero il 17 10

18.26 Le Rsu e i sindacati lavoratori del Teatro La Fenice annunciano uno sciopero il 17 ottobre prossimo in concomitanza con la prima di Wozzeck a seguito della nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale dell'Orchestra ribadendo la richiesta di revocarla da Direttore Musicale, come deliberato dall'ultima assemblea generale. Il sindaco ha proposto di avviare un percorso conoscitivo col nuovo direttore designato,confermandone però la nomina.I sindacati hanno dato la disponibilità solo dopo la revoca preventiva. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Venezi, sciopero il 17 ottobre a La Fenice e salta la prima di Wozzeck. Brugnaro: «Non ha l'esperienza di una 70enne ma dà speranza al teatro» - Lo hanno proclamato le rappresentanze sindacali per chiedere che sia revocata la nomina di Beatrice ... Come scrive ilgazzettino.it

FLASH: Il caso Venezi si allarga, sciopero al Teatro La Fenice: salta la Prima di Wozzeck - Le rappresentanze sindacali del Teatro La Fenice di Venezia hanno proclamato uno sciopero per venerdì 17 ottobre, giorno della prima dell'opera Wozzeck di Alban Berg, per chiedere la revoca della ... msn.com scrive